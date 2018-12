Subsidies voor energiebesparende projecten Christophe Maertens

24 december 2018

De Vrije Basisschool in Heuvelland en het Sint-Janscollege in Poperinge krijgen een subsidie voor energiebesparende renovatieprojecten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) investeert 1,8 miljoen euro in 14 energiebesparende projecten in schoolgebouwen in het basis- en secundair onderwijs in West-Vlaanderen. “De projecten verlagen de CO2-uitstoot. Het gaat om een totale investeringskost van 3,5 miljoen euro. In 2019 komt er nog eens bijna 21 miljoen euro bij voor het energie-efficiënter maken van scholen in het leerplicht- en hoger onderwijs in heel Vlaanderen”, klinkt het bij de minister. “Het is één van de concrete klimaatacties van de onderwijssector. In totaal investeert onderwijs in heel Vlaanderen tussen 2016 en 2019 zo 54 miljoen euro in klimaatinitiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen en onze samenleving meer klimaatneutraal te maken.” Concreet gaat het om Isolatie van muren, daken en vloeren, vervanging van glas door hoogrendementsglas, plaatsing van een zonneboiler of een warmtepomp en het vervangen van een ketel door een hoogrendementsketel. In onze regio ontvangt de Vrije Basisschool in Heuvelland het bedrag van 93.811,91 euro voor schrijnwerk en verwarming. Het Sint-Jancollege 2 krijgt een subsidie van 77.874,57 euro voor werken aan de verwarming.