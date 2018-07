Subsidie voor Dranouter Festival 31 juli 2018

Eind juni werden vijf projecten goedgekeurd in het kader van 'Leader Westhoek', het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio.





De vijf projecten krijgen in totaal 254.912,98 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun. Een project dat in de prijzen valt, is 'De Klankmakerij' van Festival Dranouter. 'De Klankmakerij' is een all-weather attractie met verschillende interactieve spelelementen rond muziek, klank en streekidentiteit. De vzw kan rekenen op een subsidie van 109.500 euro. Andere projecten die steun krijgen zijn 'Aan de slag met Smartfarming' en 'Agromechatronicasector meets Smarter Technology' van Inagro, het adviescentrum voor land- en tuinbouw in Beitem, 'Ontvangstruimte voor bezoekers van de Brouckmolen' in Beveren-aan-den-IJzer en de vzw Westhoek Holsteins, die jeugd betrekt bij jongveeshows. (CMW)