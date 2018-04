Spullen Albert I tijdelijk te zien in expo DRIE EXPO'S BELICHTEN SAMEN HET WOELIGE OORLOGSJAAR 1918 ERIK DE BLOCK

20 april 2018

02u43 0 Heuvelland Drie tijdelijke, gratis expo's in Zonnebeke, Kemmel en Waregem belichten samen het oorlogsjaar 1918, met extra aandacht voor de rol van de Belgen in het bevrijdingsoffensief. Blikvangers in Zonnebeke zijn enkele persoonlijke stukken van koning Albert I. "Daar mogen we best trots op zijn", klinkt het.

De drie complementaire tentoonstellingen kaderen in het project '1918 - The Final Offensive' en vormen één parcours. De expo's kwamen tot stand dankzij het onderzoek van een historische werkgroep en dankzij de financiële steun van Toerisme Vlaanderen. De tentoonstellingen zijn duidelijk gelinkt, niet alleen thematisch, maar ook wat betreft huisstijl.





De tentoonstelling in Zonnebeke vindt plaats in Villa Zonnedaele, in het prachtig Kasteeldomein. "We hebben een paar unieke stukken in bruikleen gekregen, zoals de legerjas van Albert I", aldus Steven Vandenbussche van het Memorial Museum Passchendaele 1917. In Villa Zonnedaele staat vooral de historische achtergrond centraal. Het front zat al drie jaar vast. In april 1917 landden de eerste Amerikaanse troepen op het vasteland. De Duitsers waren met het grootschalig Lenteoffensief toe aan hun laatste kans en hadden al veel manschappen verloren, onder meer tijdens de Slag van Passendale.





Bloedige slag

In bezoekerscentrum Het Heuvelland in Kemmel staat 'De Slag om de Kemmelberg' centraal. "Na een bloedige strijd werd de Kemmelberg in april 1918 veroverd door de Duitsers", aldus Steven Vandenbussche. "Nadien waren de Amerikanen aan zet. Al hadden ze weinig oorlogservaring. Toch slaagden ze erin Voormezele te bevrijden." De expo's hebben trouwens ook aandacht voor de littekens in het landschap en de talrijke herdenkingsplaatsen. "Er loopt een fototentoonstelling verspreid over de acht dorpen van Heuvelland", aldus schepen van Toerisme Etienne Cloet (N-VA). "Dertig grote foto's tonen een specifieke locatie voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. De littekens in het landschap rond de Kemmelberg worden op die manier heel tastbaar weergegeven."





Strijd aan Gaverbeek

'The Yanks are coming' is de titel van de tijdelijke tentoonstelling in het bezoekerscentrum Hippo.War in Waregem. Daar gaat het onder meer over de gevechten aan de Gaverbeek en de bevrijding door de Amerikaans troepen van Waregem en Oudenaarde.





De drie expo's zijn vanaf zaterdag te bezoeken tot en met 15 november. In Kemmel blijft de expo nog een maand langer te bezichtigen. Voor groepen zijn er ook thematische dagprogramma's. Meer op de website www.finaloffensive1918.org.