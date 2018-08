Springparadijs voor kinderen 24 augustus 2018

In het centrum van Dranouter zal er komende zaterdag een springdorp staan. "Net voor de schoolpoorten weer openzwaaien, droppen we nog enkele springkastelen, al dan niet met water, op de weide van het speelplein in Westouter", aldus het organiserende feestcomité. Vanaf 11 uur is er een aperitiefconcert van de groep Datswingdt, drie vrienden met een hart voor de muziek van legende Django Reinhardt. 's Middags kan je frietjes eten. (CMW)