Sportnamiddag voor 50-plussers 02 augustus 2018

De gemeente Heuvelland organiseert op vrijdag 7 september een gemeentelijke sportnamiddag voor 50-plussers. Dat gebeurt voor de achtste maal. Alle activiteiten staan open voor mensen boven de 50 uit Heuvelland. Alles begint om 13.15 uur met onthaal met koffie. Deelnemers betalen 2 euro, verzekering inbegrepen. De sportnamiddag vindt plaats in de sporthal van Wijtschate. Inschrijven gebeurt via de webshop Heuvelland https://webshopheuvelland.recreatex.be. Voor hulp bij het maken van een account kan men terecht bij de sportdienst op 057/450470, sport@heuvelland.be of in het gemeentehuis in Kemmel. (CMW)