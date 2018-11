Speeltuig Stef Dehollander in kerk 14 november 2018

02u25 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland en de erfgoeddienst CO7 zijn momenteel een inventaris aan het opmaken van de honderden tot zelfs duizenden stukken speelgoed die de verzameling van Stef Dehollander (69) uit Kemmel rijk is.

Er wordt daarvoor een beroep gedaan op vrijwilligers. In de tentoonstellingsbox in de kerk van Kemmel staan momenteel al enkele mooie stukken opgesteld. "Ik ben blij dat er toch iets wordt gedaan met mijn verzameling." Stef Dehollander was jarenlang uitbater van het Labyrint in het centrum van Kemmel en daarvoor van De Speelberg in Dranouter en Wulvergem. In al die jaren bouwde hij een indrukwekkende verzameling op. (CMW)