Speelpleinwerking De Bergbengels 09 juni 2018

Deze zomer kunnen in Heuvelland kinderen vanaf 3 tot en met 12 jaar opnieuw terecht bij speelpleinwerking De Bergbengels. "De speelpleinwerking start op maandag 2 juli en eindigt op vrijdagmiddag 31 augustus om 12 uur met een spetterend slotfeest", klinkt het bij de jeugddienst van Heuvelland. "Er wordt de volledige negen weken speelpleinwerking georganiseerd, met uitzondering van woensdag 15 augustus en vrijdagnamiddag 31 augustus. In Westouter is er ook maandag 27 augustus geen speelpleinwerking wegens de Belcanto Classic. Die dag is er wel werking in Wijtschate." Dit jaar zijn er drie locaties: Dranouter, Westouter en Wijtschate. "De prijs voor Heuvellanders voor de speelpleinwerking is 50 euro voor een zomerpas, 30 euro voor een juli-of augustuspas of 4 euro voor een dagpas. Voor mensen niet afkomstig uit Heuvelland is het 55, 35 en 5 euro." Inschrijven kan via https://webshopheuvelland.recreatex.be/. Wie vragen heeft, kan bij de jeugddienst terecht. (CMW)