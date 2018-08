Speel- en sportterrein officieel geopend 30 augustus 2018

In Wijtschate is de nieuwe speelzone officieel geopend. "De plannen om het dorp Wijtschate aan te pakken dateren al van 2005", zegt gedupeerde Guido Decorte. "We zijn stap voor stap te werk gegaan." De sporthal werd al eerder aangepakt, maar nu gaat het om de omgeving. Zo kwam er een sportterrein, een beachvolleyterrein, een jeugdsite met een overdekt terras, een speelbos ... "Dit mag een vrijplaats voor de jeugd worden, waar ze heel wat kansen krijgen", aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Het is zoals Einstein zei: 'spelen is de hoogste vorm van onderzoek.'" Enkele details moeten wel nog worden afgewerkt, zoals de parking. De omgevingswerken zijn goed voor een investering van 600.000 euro. (CMW)