Smullen van paterstaarten, oliebollen en wafelfrietjes tijdens 39ste Zoetemarkt 18 mei 2018

02u46 0 Heuvelland In Kemmel vindt op sinksenmaandag 21 mei de 39ste editie van de welbekende Zoetemarkt plaats. Op en rond Dries, het dorpsplein, worden naar jaarlijkse gewoonte zoetigheden, taarten en koeken verkocht.

Op de markt zijn zoals gewoonlijk enkel streekgebonden zoete specialiteiten te vinden. Het gebeuren wordt officieel om 14 uur geopend door de Taarteklaais, de bakkersfanfare uit Dikkebus. Daarna kunnen de lekkerbekken hun hart ophalen aan alles wat de Zoetemarkt te bieden heeft. Nieuw dit jaar is het aardbeientaartje uit Voormezele, Loonse stroop uit Tielt en de wafelfrietjes uit Waregem. Ander lekkers dat te koop wordt aangeboden zijn onder andere Geytetaarten uit Hooglede, oliebollen uit Gistel, suikerspin uit Ieper en paterstaarten uit Vleteren. Naast dat vele lekkers is er ook heel wat randanimatie om van te genieten. De dag voordien, op zondag 20 mei, is er tussen 13 en 17 uur al 'Gekke Spekke Zundag'. Dan staan er workshops en spelen voor kinderen op het programma. Inschrijven kan de dag zelf voor 5 euro per kind. Meer informatie over de Zoetemarkt kan je vinden op de website van het evenement, www.zoetemarkt.be. (CMW)