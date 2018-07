Slechts 115 magnumflessen rosé van Monteberg 03 juli 2018

02u46 0 Heuvelland Het wijndomein Monteberg in Heuvelland brengt 115 magnumflessen lichtgekleurde rosé van de druif Dornfelder op de markt.

"Begin deze zomer kon je in de media onrustwekkende berichten lezen dat er dit jaar niet genoeg roséwijn zou zijn wegens tegenvallende oogsten in Frankrijk", zegt wijnbouwer Edward Six van wijngoed Monteberg. "Maar wij hebben goed nieuws! Ook wij maken rosé en het oogstjaar 2017 heeft voor het domein heel mooie wijnen opgeleverd." Het wijndomein besliste om 175 liter rosé van de druif Dornfelder te verkopen.





"We doen dat als een gelimiteerde editie in een mooie magnumfles. Slechts 115 stuks zijn er beschikbaar. Alle flessen zijn manueel gebotteld, gekurkt, geëtiketteerd en genummerd. Omdat het zo'n bijzondere flessen zijn, hebben we een vormgever ingeschakeld om een passend etiket te ontwerpen", legt Edward Six uit. "Dat er exact 115 stuks beschikbaar zijn, is geen toeval. De 115 verwijst naar de Monteberg, de flank van de Kemmelberg, die 115 meter hoog is. Ons domein draagt ook die naam, omdat een groot deel van onze wijnstokken op de Monteberg aangeplant staat. Symbolischer kan bijna niet." De kostprijs voor een magnumfles bedraagt 42 euro. (CMW)