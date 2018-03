Selah Sue en andere vrouwen op Festival Dranouter 09 maart 2018

Het Festival Dranouter voegde gisteren, op de internationale vrouwendag, een lijstje met vrouwelijke artiesten aan de affiche toe. Het gaat om Selah Sue, Hannelore Bedert, Laura Cortese & The Dance Cards en Zap Mama. Het festival vindt plaats op 3,4 en 5 augustus. Ook al op de affiche staan Passenger, Gogol Bordello, Sam Kelly & The Lost Boys, Intergalactic Lovers en Goran Bregovic.





"Ondertussen loopt de ticketverkoop al vlot", aldus Sofie Pauwels, communicatieverantwoordelijke bij het Festival Dranouter. "Naast de gebruikelijke dag, weekend- en combitickets kan de bezoeker ook een Natuurpunt-weekendticket kopen. Dan gaat er 5 euro per ticket integraal naar de werking van Natuurpunt." Meer info via www.festivaldranouter.be (CMW)