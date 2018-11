Schoorsteen kerk vat vuur 13 november 2018

In het centrum van Kemmel in Heuvelland is er gisterenavond rond 20 uur brand ontstaan in de schoorsteen van de Sint-Laurentiuskerk. De brandweer van de zone Westhoek moest zich dus wel over een bijzonder gebouw ontfermen. In de namiddag was de verwarmingsinstallatie van de kerk al vuur aan het stoken, maar het was pas rond 20 uur dat men opmerkte dat er toch wel opmerkelijk veel rook uit de schoorsteen van een zijbeuk kwam. De schoorsteen bleek vol takjes en ander brandbaar materiaal en vuiligheid te zitten. Tal van emmertjes gloeiende substantie konden losgepeuterd en afgeblust worden. De interventie lokte heel wat kijklustigen. Ook schepen Hilde Stragier, die vlakbij woont, kwam even poolshoogte nemen. De schoorsteenbrand veroorzaakte geen schade. De rook drong ook het kerkgebouw zelf niet binnen. (LSI)