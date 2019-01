Schepen van Fiets wil Heuvelland nog aangenamer maken voor tweewielers Redactie

03 januari 2019

17u17 1

Dirk Baekelandt uit Wijtschate legde woensdagavond in Heuvelland de eed af als schepen van Fiets. “Ik weet niet of andere gemeenten zo’n functie hebben, maar het is inderdaad iets speciaals”, aldus de kersverse schepen. De man wil het fietstoerisme nog meer op de kaart helpen zetten.

Bij de installatievergadering van de gemeenteraad in Heuvelland, kaartte woensdagavond burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) het belang aan van een goed fietsbeleid voor zijn gemeente. Daarvoor werd zelfs een schepen van Fiets in het leven geroepen.

“We willen meer en betere fietspaden aanleggen”, zegt Dirk Baekelandt, die de functie kreeg. “Daarnaast willen we ook meer mensen op de fiets krijgen. Daarvoor proberen we extra fietsstallingen te installeren, waar bijvoorbeeld een fietspomp aanwezig zal zijn. Er moet in het algemeen meer gedaan worden voor de fietsers. Ik weet niet of er elders een schepen van Fiets bestaat. Het is iets speciaals, dat besef ik wel.” Baekelandt verwijst naar het fietstoerisme in de gemeente. “Ook op dat vlak is er nog wat mogelijk.” Dirk is zelf een fervent fietser. “Bij mijn campagne heb ik al mijn flyers rondgedeeld met de fiets, net als mijn huis-aan-huisbezoeken. Ik fiets gewoon graag en kon dus al meteen het nuttige aan het aangename koppelen. Toen de partij mij vroeg schepen van Fiets te worden, was ik daar direct voor te vinden”, klinkt het.

De nieuwe schepen wil zich niet alleen inzetten voor de fiets. “De voorbij zes jaar (Baekelandt zat de voorbije legislatuur in de gemeenteraad, n.v.d.r) heb ik met een luisterend oor voor de inwoners mijn steentje bijgedragen aan vele projecten. Ik denk daarbij aan de Klaverhulle, de sportzone en de wegenwerken in Wijtschate.” Aan dat laatste zal de man, die ook schepen voor Technische Dienst en Openbare Werken is, wellicht nog een kluif hebben. De riolerings- en herinrichtingswerken in het dorp zijn immers nog lang niet gedaan en zorgen hier en daar toch voor wat wrevel. Wel verschaft de schepen op de Facebookpagina van Wijtschate tekst en uitleg over het verloop van de werkzaamheden. “Zulke projecten moeten nu eenmaal uitgevoerd worden”, klinkt het bij de schepen. “Bij zo’n grote werken zijn er altijd zaken die niet lopen zoals gepland. Het helpt niet om daarover te sakkeren. Misschien helpt eens goed vloeken, maar iets oplossen doet dat niet. Dus moeten we vooruitkijken en zo goed mogelijk proberen verder te doen.”

Dirk Baekelandt is beroepshalve zelfstandig bouwaannemer.