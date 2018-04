Romain en Maria zijn briljanten echtpaar 18 april 2018

Romain Taillieu en Maria Wullepit mogen zich een briljanten echtpaar noemen. Romain (87) is afkomstig van Beselare, Maria (86) komt uit Zillebeke. Ze huwden op 11 april 1953 in Zillebeke.





Romain was ruim twintig jaar kleermaker in Beselare waarna hij ging werken in Westlandia in Ieper. Maria had haar handen vol met de opvoeding van hun vier kinderen, Ingrid, Sonja, Sabine en Bart, en hield ook nog een winkel open. Acht jaar geleden verhuisden ze naar Westouter.





Ondertussen zijn er 13 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.





Het gemeentebestuur van Heuvelland kwam de jubilarissen feliciteren.





(EFW)