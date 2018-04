Reusachtig paasei voor bewoners RVT 04 april 2018

02u29 0

Met Pasen kwam de paashaas op bezoek in het RVT in Wijtschate. Hij had een reuzegroot ei mee van 8 kg pure chocolade.





Voorzitter Ward Dierickx toonde het eerst aan alle residenten en personeelsleden voor het in stukjes werd gedaan om het te verdelen en op te peuzelen.











(EFW)