Resultaat van halve eeuw opgravingen EIGENAARS SCHENKEN PUSO-COLLECTIE AAN GEMEENTE CHRISTOPHE MAERTENS

30 november 2018

02u22 0 Heuvelland Jean-Luc Putman en Marc Soenen hebben de archeologische collectie Putman-Soenen (PuSo) aan de gemeente Heuvelland geschonken. Het gaat om 150 kilogram aan voorwerpen, sommige tot 40.000 jaar oud. "De Kemmelberg was ooit een machtscentrum met invloed over de hele streek."

Een motorcrosswedstrijd op de flanken van de Kemmelberg in 1963 lag aan de basis van opgravingen die in totaal vijftig jaar zouden duren. "In de geulen die werden gevormd, kwamen potscherven uit de ijzertijd bloot te liggen", zegt Jean-Luc Putman (69), die samen met zijn vader na de cross een zoektocht op poten zette naar meer sporen uit de oudheid. Na vijf jaar kreeg de overheid zelfs interesse in het project. De Putmans kregen hulp van Marc Soenen en diens schoonbroer Gilbert Ennaert. Zij breidden het onderzoek uit tot de Scherpenberg en de Zwarte Molenheuvel. In totaal duurden de opgravingen een halve eeuw en ze brachten een schat aan objecten aan de oppervlakte.





Vuistbijltje en swastika

Een van de oudste vondsten is een vuistbijltje van zo'n 40.000 jaar oud. "Het is afkomstig van neanderthalers, jagers-verzamelaars", verduidelijkt Jean-Luc Putman. "We schatten dat er een of twee families van die mensen door de streek trokken. Dus we mogen van geluk spreken dat we het bijltje hebben gevonden." Uit een andere periode, zo'n 6.000 jaar geleden, werden twee lemmeten gevonden. Die behoorden toe aan de eerste landbouwers in de regio. "Ten slotte leverden de opgravingen heel wat materiaal uit de ijzertijd op, de Keltische periode. In die tijd begon de Kemmelberg uit te groeien tot een dominerend regionaal centrum." Uit die tijd werd onder meer een beker aangetroffen en een fragment van een pot met een swastika op. "Weet dat Adolf Hilter op zoek was naar swastika's in gebieden die onder de Duitse bezetting vielen", zegt Jean-Luc Putman. "Hitler bezocht ooit de Kemmelberg, had hij op dat moment geweten dat er onder hem een stukje steen met een swastika lag...."





De eigenaars schonken gisteren de collectie PuSo aan de gemeente Heuvelland. Alle vondsten van de verzameling worden in het Regionaal Erfgoeddepot Potyze ondergebracht. Het beheer is in handen van erfgoedorganisatie CO7. "Deze schenking moet de start worden van een grotere zichtbaarheid van het rijke verleden van Heuvelland", klonk het bij burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). "Binnenkort ontwikkelt de provincie ook een Keltische speelzone in de schaduw van de Kemmelberg. In 2021 komt er een tijdelijke tentoonstelling."