Restaurant en domein De Rentakker te koop voor 875.000 euro 06 november 2018

02u28 1 Heuvelland Het domein met restaurant De Rentakker in de Dikkebusstraat in De Klijte staat te koop voor 875.000 euro.

Eind mei overleed Stefaan Samoey, zaakvoerder en chef van het restaurant, op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Stefaan was ook bestuurslid van de vakvereniging Horeca van Poperinge & Heuvelland.





Op de website van Partners in Vastgoed prijkt nu een vraagprijs van 875.000 euro voor het 7.000 vierkante meter grote domein. Naast de restaurantruimte is er een instapklare woning met vijf slaapkamers. Er is ook een gebouw dat kan dienen als onder meer loods, vakantiewoning, B&B, feestzaal, seminarieruimte of kantoor.





Parking voor 70 wagens

Bij het domein is er een parking voor 70 wagens. Voor de inrichting van de feestzaal en de keuken met klein materiaal wordt een overnameprijs gevraagd van 25.000 euro. Als de koper er geen restaurant wil uitbaten, zal de verkoper de goederen weghalen. De volledige inrichting van het restaurant staat beschreven op www.partnersinvastgoed.be. (DBEW/CMW)