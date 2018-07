Relaxen op tropisch theaterfestival 09 juli 2018

Het centrum van Westouter was afgelopen weekend voor de 16de keer de thuisbasis van het theaterfestival Spots op West. Aan de spiegeltent was het zaterdagmiddag genieten van theater met prachtig weer. Wie wat schaduw opzocht kon in de bestelwagen plaatsnemen die was omgebouwd tot de kleinste concertzaal. Pianist Pieter Lonneville liet de toeschouwers een stukje Chopin, Satie of Rachmaninoff. "Het is wel een fijne ervaring", zeggen Nele Sercu (34) en Vicky Froyman (44) uit Roeselare. Op tal van andere plaatsen in het dorp waren er nog tot gisteren tal van voorstellingen mee te pikken. Dit jaar was De Bergdichter Geert De Kockere van de partij . Die laat zich inspireren door alles wat er in de streek te vinden is. Tijdens het festival nam hij plaats aan een zijn schrijftafel en tikte er op een oude typmachine haiku's uit. Wie zin had om te onstpannen, kon deelnemen aan yoga, een relaxerende massage krijgen of plaatsnemen in een knotsgek beauty salon.





(CMW)