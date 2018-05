Rallypiloten mogen boete verwachten voor... hardrijden 08 mei 2018

Achttien deelnemers van de Rally van de Monteberg zullen een voorstel tot minnelijke schikking in de bus vinden omdat ze op de wedstrijddag geflitst werden op de openbare weg. "Op vijf verschillende plaatsen in het Heuvelland werd gecontroleerd, tussen 8 en 16 uur", zegt Luc Deryckere van de politiezone Arro Ieper. "In totaal passeerden 1.221 bestuurders de flitswagen. 95 van hen reden te snel. Het ging om eerder lichte overschrijdingen." De controles waren vooraf aangekondigd. "Dat had wellicht een positieve invloed op de resultaten. De deelnemers weten dat ze bij buitensporig gedrag niet alleen een boete maar ook een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs riskeren. Bijgevolg stopt in dat geval ook automatisch hun deelname aan de wedstrijd", aldus Deryckere. (VHS)