Puffen en blazen op ZWAARSTE MOUNTAINBIKETOCHT VAN PROVINCIE START VANDAAG CHRISTOPHE MAERTENS

02u25 0 EFW De Kodo's bereiden zich voor op de zwaarste mountainbiketoer van West-Vlaanderen. Heuvelland De Lockedyzetoertocht, veruit de zwaarste mountainbiketocht in onze provincie, staat vandaag en morgen voor de twintigste keer op het programma. "We hopen op 2.000 deelnemers", aldus Reggy Bailleur van VTT Kemmel.

Mountainbikers en andere wielerliefhebbers weten dat ze vandaag en morgen hun beste beentje moeten voorzetten, want het parcours is niet van de poes. "Onze twee parcoursbouwers hebben zoals gewoonlijk het traject grondig onder handen genomen", aldus ondervoorzitter Reggy Bailleur (59) van VTT Kemmel. "De deelnemers kunnen kiezen tussen vijf verschillende afstanden op onverharde wegen en twee verschillende parcours op verharde wegen. Een voordeel is dat je in de loop van de tocht kan veranderen van de mountainbikeroute naar de cycloroute. Die laatste is toegankelijk voor alle fietsen, ook koersfietsen. Op het einde staat de traditionele lus weer op het programma, met of zonder de Kemmelberg. Maar ook de Monteberg, Scherpenberg, Rodeberg, Vidaigneberg, Baneberg, Zwarteberg en de Catsberg maken deel uit van de route."





De organisatoren hopen dit jaar op 2.000 deelnemers. "Twintig jaar geleden, bij de eerste editie, namen er 180 fietsers deel aan ons evenement", weet Reggy. "Daarmee waren we toen heel tevreden. De eerste editie was dan ook een serieuze uitdaging om alles rond te krijgen. Ik weet nog dat we op het laatste moment nog bevoorrading moesten bijkopen. Maar ondertussen is onze club, die bestaat uit een dertigtal leden, een geoliede machine en weten we hoe we een mooie tocht kunnen organiseren."





Mooi fietsweer

Een factor die vaak een grote rol speelt, is het weer. "Ach, wij hebben het al allemaal meegemaakt, regen, ijzel, vorst, sneeuw, noem maar op. Ooit moesten we met de jeep rondrijden om de sneeuw van de bordjes te verwijderen, anders reed iedereen hopeloos verloren. Veel deelnemers die niet vooraf zijn ingeschreven, kijken eerst naar het weer. Dit jaar zijn de weersvoorspellingen echter goed, zodat we op een grote opkomst hopen."





Er is extra sfeer voor de twintigste editie. Zo is er een jukebox en worden de fietsers zondag opgevrolijkt door Astrid Sioen, die de fietsers met zang en accordeon opwacht aan de eindmeet. Daarnaast werd een kleine expo op poten gezet. Meer informatie op www.VTTKemmel.be