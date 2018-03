Problemen verwacht op 5 mei? 01 maart 2018

Op de gemeenteraad van Heuvelland vroeg raadslid Geert Debergh (CD&V) zich af of er op 5 mei in Westouter geen problemen zullen opduiken. Die dag vindt immers de jaarlijkse KSA-fuif plaats en wordt het servicepark van de rally van de Monteberg er georganiseerd.





"Zullen er daar wel parkeerplaatsen genoeg zijn? En is er geen kans op vandalisme door fuifgangers?", klonk het. "Meteen na het indienen van het plan voor het parcours is er overleg geweest met de KSA en de organisatoren", aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "We hebben dat gedaan om alles in goede banen te leiden. Er wordt extra parking gezocht, er worden laad- en loszones voorzien en extra toezicht door de politie. De kans op vandalisme bestaat natuurlijk, maar ik zie de jeugd van Heuvelland positief in." (CMW)