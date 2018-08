Poncho's gemaakt van... achtergelaten festivaltenten 08 augustus 2018

02u44 0 Heuvelland Tenten die door festivalgangers op de camping van Dranouter werden achtergelaten, zullen worden hergebruikt, bijvoorbeeld om poncho's te maken.

"Wat we er precies zullen mee doen, weten we nog niet. Tenten die nog kunnen worden gebruikt gaan naar minder bedeelde mensen", aldus organisator Bavo Vanden Broeck. "Alles kadert in het duurzaam beleid dat we hanteren." Ondertussen is de campingruimte weer schoongemaakt. "De opruimploeg ging vandaag (gisteren, nvdr) voor een laatste keer over de site als controle." Volgens de organisatie was de gewone camping traditioneel minder proper dan de stille camping en de comfortzone, waar je in chalets kon overnachten. "Op dat vlak kunnen we wellicht nog wat sensibiliseren, maar in vergelijking met andere festivals valt het in Dranouter nog mee", klinkt het. "De gezinscamping of stille camping was de meest propere van de drie campingzones. Die camping was zo netjes door een combinatie van factoren. Zo wees de ploeg die deze camping beheert de bezoekers bij het binnenkomen erop dat ze hun afval in vuilniszakken moesten deponeren." (CMW)