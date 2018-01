Pompuitbater beleeft gouden tijden FRANSEN STEKEN GRENS OVER DOOR PRIJSVERSCHIL BRANDSTOF CHRISTOPHE MAERTENS

02u39 0 Eric Flamand Aan benzinestation Le Seau in Nieuwkerke staan wagens met Franse nummerplaat in de rij om goedkopere benzine te tanken. Heuvelland De benzine is momenteel zo'n 10 cent per liter goedkoper bij ons dan in Frankrijk. Althans dat is het geval in tankstation Le Seau in Nieuwkerke, waar dezer dagen een helse drukte heerst. Heel wat Fransen steken immers de grens over om benzine te kopen en zo vijf euro op een volle tank te besparen. "Ik ben mijn omzet aan het verdubbelen", klinkt het bij zaakvoerder Andy Cardinael.

Heel wat Fransen vinden momenteel de weg naar het tankstation Le Seau van Andy Cardinael in Nieuwkerke. Dat ligt in de Seulestraat, bijna pal op de Franse grens. De reden voor het bezoek van de zuiderburen is het verschil in prijs voor brandstof in beide landen. Bij Andy betalen benzinerijders op dit ogenblik 1,349 euro per liter, terwijl ze er in Frankrijk tien cent meer voor moeten neertellen.





"Op een volle bak van 50 liter is dat toch een verschil van vijf euro", merkt Andy op. "Dat is al de moeite en de klanten komen dan ook van heinde en ver. Ze verwittigen elkaar via sociale media en zo. Bovendien vullen ze niet enkel de tank van hun wagen, ook brengen sommigen bidons en Jerrycans mee die ze ook vol laten lopen."





Eric Flamand De Franse klanten komen niet enkel hun tank vullen,maar brengen ook bidons mee om vol te gieten.

Omzet verdubbelen

Andy denkt dat zijn omzet zal verdubbelen.





"Het staat hier soms echt vol met wagens. Bij mij komen niet enkel Fransen tanken, ik heb natuurlijk ook klanten uit België. Voor hen is het soms wat extra wachten. Maar er zijn nu eenmaal niet veel stations meer in Heuvelland. We geven wel service, we laten de klanten dus niet zelf tanken, wat het voor hen wel wat aangenamer maakt."





"Ik hoop wel dat dit nog een tijdje blijft duren, want het is een godsgeschenk. Als klein station hebben we het niet altijd gemakkelijk en de concurrentie met de grote spelers is niet min. Ik hoor echter dat er in maart nog een accijnsverhoging zou plaatsvinden in Frankrijk, dus we zijn misschien voor nog een tijdje zoet, wat wel fijn zou zijn."





Ook voor de bijhorende kruidenierswinkel, die wordt uitgebaat door broer Anthony, is dit een goede zaak. Het is niet de eerste keer dat Andy dit meemaakt, "Maar het was toch al een hele tijd geleden, dus we zijn het jaar heel goed ingezet."





Het pompstation Le Seau bestaat al meer dan 40 jaar en Andy, die het overnam van zijn ouders, is nu 16 jaar eigenaar.





Eric Flamand Uitbater Andy Cardinael heeft de handen vol.