Politie speurt naar gestolen paard 16 juni 2018

De politie is aan beide zijden van de taalgrens op zoek naar Dream, een 13 jaar oude ruin die in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen werd uit een weide in Ploegsteert, pal op de grens met Nieuwkerke. "Deze morgen (gisteren, red.) merkten we zijn verdwijning op", zegt eigenaar Frederik Corneillie (25), afkomstig in Ieper en momenteel met zijn vriendin een woning aan het verbouwen in Komen-Waasten. "De mogelijkheid dat het paard verdronken zou zijn in de waterput op de weide, konden we al snel uitsluiten. De omheining van de weide bleek intact maar de fiche van de elektrische spanning werd losgemaakt. Buiten de weide vonden we ook stapsporen van een paard terug. Het kan dus bijna niet anders dan dat Dream gestolen werd." De ruin is gevlekt en heeft blauwe ogen, wat uniek is voor zo'n dier. "We hopen dat Dream snel teruggevonden mag worden, in goede gezondheid", zegt Frederik. "Ik heb 'm al sinds ik klein was en kreeg hem cadeau van mijn familie. In al die jaren heb ik er een emotionele band mee opgebouwd." Wie het verdwenen paard heeft opgemerkt, wordt gevraagd zo snel mogelijk de politie te contacteren. (DBEW/VHS)