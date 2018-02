Poging zoveel om oud gemeentehuis te verkopen 28 februari 2018

02u45 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland heeft al meerdere pogingen gedaan om het oud gemeentehuis aan de Markt in Nieuwkerke te verkopen. Na eerdere mislukte pogingen volgt nu een nieuwe. De instelprijs is 145.000 euro.

De eerste verkoop moest noodgedwongen worden stopgezet, want de procedure werd aangevochten bij de Raad van State. Bij een volgende poging kwam er geen enkel bod. In november vorig jaar werd door de gemeenteraad een overeenkomst goedgekeurd met Fed-net, een vzw die de online verkoop van publieke onroerende goederen organiseert. De nieuwe verkoopsprocedure is intussen van start gegaan. De instelprijs is 145.000 euro. "Dat is de prijs die we bij de eerste verkoop gekregen hadden", aldus schepen Wieland Demeyer (Gemeentebelangen). "Op de site van Fed-net zal promotie worden gemaakt, daarna komt er een moment dat er geboden kan worden."





Beschermde gevel

Het voormalig gemeentehuis stamt uit 1933. Het gelijkvloers doet dienst als kelderruimte. Op de eerste verdieping zijn er verschillende bureauruimtes en een vergaderruimte. Daarboven vind je de vroegere raadszaal. Langs de achterzijde van het gemeentehuis is er een woning en een tuin. De voorbouw van het geheel is beschermd, maar het gebouw is ideaal voor pakweg een bed&breakfast, een horecazaak of meergezinswoningen. Meer info via de website www.fed-net.org. (VHS/CMW)