Pianoconcerten in kader van herdenking '14-'18 17 augustus 2018

02u43 0 Heuvelland In het kader van de Heuvellandse 'American Day' is er zondag 26 augustus om 10.30 uur een matinee in de kerk van Loker. Daarbij wordt het Amerikaans verhaal in WO I gebracht aan de hand van pianostukken en gedichten van Amerikaanse soldaat-dichters aan het front.

Aan de piano neemt Timur Sergeyenia (49) uit Rusland plaats. Sergeyenia was op 7-jarige leeftijd al solist bij het Nationaal Orkest van Wit-Rusland. Daarnaast brengt lokaal talent Simon Feys, huisorganist en pianist in de kerk van Loker, de prelude Opus 3 nr 2 van Rachmaninov.





Bolsjewisme

"Dat beide uitvoerders de Russische componist Rachmaninov vertolken tijdens deze American Day is niet verwonderlijk", klinkt het. "Sergej Rachmaninov was weliswaar een Russische pianist en componist, maar in 1917 vluchtte hij voor het Bolsjewisme en na enkele omzwervingen vond hij in Beverly Hills in Amerika de plek waar hij zich opnieuw thuis voelde om te componeren." (CMW)