Personeel kruidenierswinkel strijdlustig na brand 06 maart 2018

02u29 0 Heuvelland Bij Frescana, de kruidenierswinkel van Lesage langs de Sulfurbergstraat in Westouter, wil het personeel niet bij de pakken blijven zitten.

"Net als de andere winkels van Lesage blijven ook wij open", aldus bediende Patricia Depoorter. "We hebben nog genoeg voorraad voor ongeveer een week. Het is ook zo dat sommige goederen, zoals groenten, fruit en vlees, rechtstreeks door een leverancier worden geleverd aan de winkel. Voor andere zaken, zoals yoghurt en boter, kijkt men in Vleteren naar een oplossing", klinkt het. "Maar wij gaan in ieder geval vechten voor de winkel. We gaan er alles aan doen om open te kunnen blijven." (CMW)