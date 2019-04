Patrick Geelhand de Merxem (60) stopt na 26 jaar als voorzitter van wildbeheereenheid ‘In Flanders Fields’: “Maar ik blijf jagen. Mijn passie ervoor is te groot” Christophe Maertens

04 april 2019

20u10 0 Heuvelland Patrick Geelhand de Merxem (60), oprichter en bezieler van de wildbeheereenheid ‘In Flanders Fields’, laat na 26 jaar het voorzitterschap van de vzw over. In een kwarteeuw zag hij veel veranderen op vlak van de jacht, zoals de opkomst van de vos en de ree. “Stoppen met jagen doe ik niet, mijn passie daarvoor is gewoon te groot.”

“Bij sommigen moet je ver teruggaan, maar we stammen allemaal af van jagers.” Patrick Geelhand de Merxem uit Kemmel is in het dagelijks leven advocaat, maar zijn passie is de jacht. Dat hoor je meteen als hij erover begint te vertellen. Hij is voorzitter van de wildbeheereenheid (WBE) ‘In Flanders Fields’. “Vroeger was er een Belgische jachtwet, maar ondertussen is jagen een regionale materie”, zegt Geelhand de Merxem. “In 1991 kwam er een Vlaams jachtdecreet. Daarin staat dat er wildbeheereenheden mogen worden opgericht. Dat zijn verenigingen van lokale jachtrechthouders, die dus het recht om te jagen hebben in hun gebied.”

In 1993 richtte Patrick Geelhand de Merxem samen met enkele jagers de WBE ‘In Flanders Fields’ op. “Dat was niet zo evident toen”, zegt hij. “Je moest de bestaande jachtrechthouders overtuigen om toe te treden tot een vereniging, waarvoor ze bovendien lidgeld moesten betalen. En ze moesten de statuten aanvaarden.”

De WBE ‘In Flanders Fields’ heeft een werkingsgebied van 20.500 hectare, waarvan er 19.000 hectare is verdeeld onder aangesloten leden. “Wie lid is, bezit een statutaire bescherming. Niemand kan nog zijn jachtrechten afsnoepen. In de loop van de tijd kwamen er voordelen en verplichtingen bij. Zo zijn we meer en meer onderworpen aan administratieve zaken. Jaarlijks moeten al onze leden het wild tellen op hun gebied. Er zijn natuurlijk wildsoorten die je niet kan registreren. Wie aangesloten is bij een WBE, mag gedurende twee maanden op patrijzen jagen, terwijl niet-aangeslotenen dat slechts een maand mogen.”

Als je iemand zijn vrouw afneemt, kan het zijn dat die man opgelucht is. Neem je iemand zijn jachtrecht af, dan heb je een vijand voor het leven Patrick Geelhand de Merxem

De WBE begon met 25 jachtrechthouders, maar er kwamen er al vlug een pak bij. “We hebben in de loop der jaren wel eens strubbelingen gehad, maar waar is dat niet zo? Pas op, processen rond jachtrechten zijn feller dan echtscheidingsprocessen. Ik doe als advocaat de twee, dus ik kan het weten. Als je iemand zijn vrouw afneemt, kan het zijn dat die man opgelucht is. Neem je iemand zijn jachtrecht af, dan heb je een vijand voor het leven!”

Prestigieuze milieuprijs

In de wildbeheereenheid In Flanders Fields wordt voornamelijk gejaagd op klein wild. ”In begin van de jaren 90 zijn er hier vossen gekomen en begin van de jaren 2000 kwamen de reeën. De jacht evolueert en het wild waarop we jagen ook.”

De WBE deed heel wat inspanningen voor natuurbehoud. “We haalden in 2006 zelfs de prestigieuze milieuprijs Inbev Latour voor ons patrijzenproject. Dat dier is immers heel gevoelig aan verstoringen van zijn biotoop.” De vzw maakt ook werk van het plaatsen van reewildspiegels. Die weerkaatsen het autolicht en schrikken de dieren af om de straat over te steken.

Mooi moment

Nu neemt Patrick Geelhand de Merxem afscheid als voorzitter van ‘zijn’ WBE. “Het is een mooi moment om te stoppen”, zegt hij. “We hebben een gezonde vzw, onze leden zijn tevreden en de wildstand is goed. Ik denk dat ik iets moois overlaat.”

Stoppen met jagen zal de man niet doen. “Neen, ik doe dat gewoon veel te graag. Het is voor mij meer dan een passie en ik heb echt al mooie ogenblikken beleefd. Daar doe je het voor.”