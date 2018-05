Paradijs voor lekkerbekken lokt massa volk 22 mei 2018

02u35 0 Heuvelland Na de 'Gekke Spekke Zundag' werd de Dries gisterenochtend naar jaarlijkse gewoonte ingepalmd door bakkers en 'spekkendraaiers' die er een dag lang hun zoete lekkernijen aan de man brachten.

Al 39 jaar lang vind je op de Zoetemarkt lokale specialiteiten zoals de Poperingse hommelknopjes, mattetaarten en geutelingen uit Geraardsbergen, Bretoense appeltaart uit Kortemark, oliebollen uit Gistel en voor het twintigste jaar op rij de tabaknaaistertaart uit Wervik. Kort na de middag verdrongen zoetekauwen zich voor de kramen met klassiekers, zoals de Geytetaarten van Dieter Minne, de warme bakker uit het gelijknamige Hoogleeds gehucht. "Al sinds onze eerste deelname in 2006 rijden we met een lege bestelwagen terug naar huis en dat zal vandaag niet anders zijn", lacht Dieter tevreden. "Het recept dateert van kort na de Eerste Wereldoorlog en tot op vandaag ben ik de enige die de Geytetaarten mag produceren. Het unieke zit hem niet alleen in het formaat, want ze hebben een diameter van 40 centimeter, maar vooral in het speciale bladerdeeg en de abrikozenconfituur, een geheim recept."





De voorbije jaren werden de standhouders nog maar één keer weggejaagd door het slechte weer, en ook dit jaar hadden ze bijzonder veel geluk: de onweerswolken dreven opnieuw als bij wonder mooi rond Kemmel heen. (DCH)