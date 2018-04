Paarse pracht op Kemmelberg 24 april 2018

02u27 0

Op de flanken van de Kemmelberg staan de boshyacinten in volle bloei. Dat is vooral het geval tussen Kemmeldorp en de commandobunker. Bloemenliefhebbers hoeven dus niet meer naar het Hallerbos om de paarse schoonheid te bekijken.





Op de Kemmelberg kan je niet tussen de bloemen lopen, want ze bevinden zich achter een afsluiting. "Dat is om te voorkomen dat ze plat getrapt worden", zegt schepen van Toerisme Etienne Cloet (N-VA). "Je hoeft er niet tussen te lopen om er te kunnen van genieten."





Volgens de schepen leveren de bloeiende boshyacinten extra toeristen in Heuvelland op. "Er zijn mensen die speciaal voor de bloemen naar hier komen, wat natuurlijk fijn is." De bloei is evenwel van korte duur, je kan slechts enkele dagen van de bloemenpracht genieten.





(CMW)