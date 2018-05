Ouderenraad: "Maak werk van seniorendienst" 24 mei 2018

De Heuvellandse seniorenraad overhandigde gisteren in het gemeentehuis een memorandum aan het college van burgemeester en schepenen. "Maak zo snel mogelijk werk van een seniorendienst", klinkt het.

"Ook Heuvelland ontsnapt niet aan de vergrijzing", aldus André Degezelle van de raad. "De cijfers leren ons dat tegen 2020 de groep 60-79-jarigen in Heuvelland groter is dan de groep 0-19-jarigen. Binnen de seniorenpopulatie neemt ook de 'interne vergrijzing' (het aantal 80-plussers, red.) toe. Voor de toekomstige beleidsmakers een hele uitdaging dus om Heuvelland uit te bouwen tot een 'seniorenvriendelijke gemeente'. De seniorenraad somt in het memorandum enkele prioriteiten en aandachtspunten op. Zo wordt gevraagd om prioritair een seniorendienst uit te bouwen. "Deze dienst is een onmisbare motor om een hedendaags lokaal ouderbeleid te ontwikkelen", klinkt het. Verder staan er ook vragen rond verenigingen, vrijwilligers, dienstverlening, publieke ruimte en gebouwen en wonen en zorg in het document. "Een goed seniorenbeleid beperkt zich niet tot een zorgbeleid", klinkt het. "De oudere van vandaag is niet afgeschreven. Hij is gewoon 'anders actief'. Daarbij is de generatie senioren van nu beter opgeleid, gezonder en mondiger dan die van een decennium geleden. De gemeente moet hen dan ook kansen geven om echt te participeren." (CMW)