Oude buizenbakkerij in de kijker UNIEKE KANS: GIDS LEIDT JE ROND OP SITE DUMOULIN CHRISTOPHE MAERTENS

07 september 2018

02u41 0 Heuvelland Liefhebbers van industrieel erfgoed kunnen op Open Monumentendag hun hart ophalen in Wijtschate. Daar gooit Jan Dumoulin de deuren van zijn steen- en buizenbakkerij Dumoulin open. "Het is een unieke kans om deze zeer interessante site eens te bezoeken", zegt gids Philippe Mingels.

Een interessante site die zondag in het programmaboekje van Open Monumentendag staat, is ongetwijfeld de steenbakkerij Dumoulin in Wijtschate.





Of toch wat ervan overblijft, want de fabriek sloot in de jaren zeventig de deuren. "Het verhaal van de fabriek past perfect in het kader van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog", zegt Philippe Mingels, die zondag de gids is op de site. De man, die in Menen woont, werkte ooit in Heuvelland en passeerde vaak langs de fabriek. "Ik raakte echt gefascineerd door de plek en wou er wel meer over weten. Ik ben toen bij de eigenaar gaan aankloppen en zo zijn we vrienden geworden."





Drainage

Het verhaal van de buizenfabriek begint in 1920. Het bedrijf werd opgericht door Joseph Dumoulin, een boerenzoon uit Rumbeke en vader van de huidige eigenaar Jan. "In de fabriek werden er drainagebuizen in klei gemaakt. De boeren kochten de buizen om het land weer bewerkbaar te maken. De oorlog had de akkers in een maanlandschap veranderd", aldus de gids.





"Er werd een systeem gemaakt met de buizen om het water tot in een gracht te laten lopen." Het bedrijf groeide en groeide, tot de opkomst van plastiek. "De productie van plastieken buizen was goedkoper en ze waren veel gemakkelijker te verhandelen. Dat was echter niet de enige reden dat het bedrijf de deuren moest sluiten. De mentaliteit van de oude West-Vlaamse ondernemer, die zijn eigen ding deed in zijn bedrijf, zonder hulp van architecten of ingenieurs, bracht problemen met zich mee."





In de fabriek staat een mooie Hoffman-ringoven. "Zo'n oven brandde 24 uur per dag, zeven dagen per week", aldus de website van de fabriek. "De uitvinding bracht dan ook een revolutie teweeg in de productie van bakstenen: enerzijds nam de productiviteit enorm toe door besparingen op energie en arbeid, anderzijds werden er betere en meer uniforme producten afgeleverd." Wat er met de fabriek in de toekomst gaat gebeuren, is nog steeds niet geweten. "Later op het jaar loopt er nog een project met studenten architectuur. Zij zullen zich buigen over de mogelijkheden", zegt de gids.





Praktisch

De fabriek bevindt zich aan de Gapaardstraat 4 in Wijtschate. De site wordt niet vaak opengesteld, het is dus een unieke gelegenheid om er iets meer over te weten. Er zijn verschillende rondleidingen met gids Philippe Mingels. Reserveren kan via het telefoonnummer via 057/34.66.94 of via de website www.co7.be/openmonumentendag.