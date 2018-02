Oud-leiders Chiro halen herinneringen op tijdens dropping 14 februari 2018

Een dropping heeft onlangs heel wat oud-leiders van Chiro Wij(t)schateren nog eens samengebracht. "We organiseren elk jaar een activiteit met en voor de oud-leiders", aldus de organisatie. "Na de Winterwijnwandeling en de Nachtwacht zorgden we dit jaar voor een dropping. De deelnemers konden zich weer even lid voelen toen ze met de nodige tips en opdrachten het uitgestippelde parcours langs de Wijtschaatse wegen probeerden te volgen. Met een braadworst en de nodige Chiroherinneringen werd de avond geslaagd afgesloten."





(EFW)