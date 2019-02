Originele Mijnenslagmaquette uit Eigen Kweek te bewonderen in bezoekerscentrum: “Serie blijft ongelofelijke promotie voor Heuvelland” Aanvragen voor arrangement ‘In de voetsporen van de familie Welvaert’ lopen massaal binnen Christophe Maertens

05 februari 2019

18u15 0 Heuvelland In het bezoekerscentrum Heuvelland in Kemmel is de originele Mijnenslagmaquette uit Eigen Kweek te bezichtigen. Nu het derde en laatste seizoen van Eigen Kweek op zijn einde loopt, stromen de aanvragen binnen voor het arrangement ‘In de voetsporen van de familie Welvaert’. “De serie blijft een ongelofelijke promotie voor ons.”

In de laatste afleveringen van de derde reeks van de populaire serie Eigen Kweek komt de Mijnenslag veelvuldig aan bod. “In de vijfde aflevering zien we dat de onderzoeksrechter een maquette over de Mijnenslag in huis had”, zegt regiogids Johan Dierynck. “Die maquette zou eigenlijk weggegooid worden, maar gelukkig kreeg ik ze in handen. We mochten er echter niks mee doen tot na het einde van de reeks, dus zolang bleef ze in mijn garage staan. We hebben ook een pancarte in ons bezit en die hangen we uit in het bezoekerscentrum, samen met de kaarten uit het programma.”

“De maquette is een mooie gelegenheid om andere zaken in ons bezoekerscentrum in de kijker te zetten”, vindt Stef Decrock van Toerisme Heuvelland. “Zo vertonen we ook de korte documentaire Zero Hour, over de Mijnenslag. Toerisme Heuvelland biedt bovendien tot eind april korting aan op alle wandel- en fietskaarten die te maken hebben met de Mijnenslag.”

Aanvragen voor arrangement

Ondertussen legt Eigen Kweek de gemeente Heuvelland geen windeieren. “Een op drie mails die we binnenkrijgen, gaat over Eigen Kweek”, weet Ingrid Tiersen van de toeristische dienst. “Mensen bestellen ofwel een Eigen Kweek locatiekaart of schrijven zich in voor het arrangement ‘In de voetsporen van de familie Welvaert’. Daarbij loodst een gids groepen langs plaatsen uit de serie. De tour begint met een ‘shit of mouse taart’ met koffie om te vervolgen met een rondrit langs locaties uit Eigen Kweek”, legt Ingrid uit. Na de derde reeks zullen enkele locaties aan het arrangement toegevoegd worden. Het gaat onder andere om gemeentehuis De Warande in Kemmel en de pastorij in Wijtschate. De binnenkant daarvan deed dienst als massagesalon in de reeks.

“De tour kan ook door individuelen geboekt worden en daarvoor zijn al vier data gereserveerd. Extra daarbij is een rondrit met een treintje.” In totaal schreven zich al 13.150 mensen in voor ‘In de voetsporen van de familie Welvaert’ of 424 groepen. Vorig jaar waren dat maar 68 groepen, maar dit jaar zal het heel wat meer zijn. De aanvragen stromen gewoon binnen”, glundert gids Johan Dierynck.

Steun

“Het is ongelofelijk wat voor impact de reeks kent op onze gemeente”, glundert schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “Het blijft onbetaalbare promotie voor onze regio. Dat kan ook moeilijk anders, als je ziet hoeveel kijkers de serie telt.”

De makers van Eigen Kweek kregen dan ook volop de steun van de gemeente Heuvelland. “In 2012 hebben we een eerste keer samen gezeten met de programmamakers en toen vroegen ze financiële steun, maar dat konden we niet. We hebben hen wel op allerlei andere manieren geholpen. Zo zorgen we voor overnachting, materiële steun, noem maar op.” De schepen vindt het spijtig dat er nu voorgoed een einde komt aan de serie. “Mocht er nog een film of zo gemaakt worden, zou ik dat heel fijn vinden.”

Als toetje zal in het weekend van 21 april, tijdens de streekproductenmarkt, de gemeente de deuren van het ‘massagesalon’ opzetten. “Er hangen nog een paar mooie posters uit de reeks”, knipoogt Johan. “Maar ook de maquette zal er te zien zijn.” Meer info op www.toerismeheuvelland.be.