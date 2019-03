Oppositie wil adviesraad Gecoro anders samenstellen, maar schepen ketst voorstel af: “Verborgen poging van CD&V om eigen leden in de raad te krijgen” Christophe Maertens

05 maart 2019

14u07 1 Heuvelland In Heuvelland wou oppositiepartij CD&V de samenstelling van de adviesraad Gecoro herbekijken. “We willen een vertegenwoordiger van de werknemers bij de raad toevoegen”, zegt Geert Debergh. “Dit voorstel is een verborgen poging van de partij om een CD&V-kandidaat vanuit beweging.net in de adviesraad te krijgen en dat staan we niet toe”, reageert schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Elk gemeentebestuur krijgt adviezen uit verschillende hoeken. Een daarvan is de gemeenschappelijk commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Die raad adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan. Zo’n plan geeft de verwachte ontwikkelingen mee voor de gemeente of stad. Ook geeft Gecoro advies bij stedenbouwkundige dossiers en vergunningsaanvragen. In Heuvelland werd de adviesraad in 2013 vastgelegd. “We hebben toen gekozen om een vertegenwoordiger van natuur, landbouw en ondernemers in de raad op te nemen. Daarnaast werden ook vier deskundigen aangesteld”, legt schepen De Meyer uit.

Twee extra leden

Oppositiepartij CD&V wil nu twee extra vertegenwoordigers in de adviesraad binnenloodsen. “Werknemers vormen een belangrijke maatschappelijke groep in de gemeente en zouden dus een vertegenwoordiger moeten krijgen in de raad. Met nog een extra deskundige zou de Gecoro uiteindelijk uitbreiden van zeven naar negen leden.” Het gemeentebestuur ketste het voorstel van CD&V echter af. “De huidige samenstelling werkt goed. Het voorstel van de oppositie komt bovendien te laat. We hebben eind december een oproep gelanceerd voor een nieuwe samenstelling en die werd eind januari vastgesteld.”

Maar Gemeentebelangen heeft nog een ander bezwaar. “Onder het mom van vertegenwoordiging van werknemers probeert de partij CD&V-politici in de adviesraad te krijgen. De kandidaten die de oppositie naar voor schoof, waren mensen die op de CD&V-lijst hebben gestaan bij de afgelopen verkiezingen. We weigeren mee te doen aan zulke politieke spelletjes. Kortom: dit voorstel om de verzuiling in Heuvelland opnieuw aan de macht te laten komen zullen we niet goedkeuren. Geen oude politieke cultuur onder ons bestuur.”