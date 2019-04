Opnieuw samen blokken in de paasvakantie Christophe Maertens

04 april 2019

In de paasvakantie kunnen studenten opnieuw samen studeren in Heuvelland. Van zaterdag 6 april tot en met paasmaandag 22 april zet OC De Galoye in de Dikkebusstraat in Loker de deuren open voor studenten. Ze kunnen er van 8 tot 18 uur in de boeken zitten. Je kunt er ook langer studeren, maar dan moet je wel al van voor 18 uur binnen zijn. Er is koffie en andere drank en ook wifi. Voor wie honger heeft, is er een broodjeszaak op wandelafstand. Meer info op de Facebookpagina Blok@heuvelland.