Opnieuw genieten vanop Belvedèretoren TOREN NA RENOVATIE WEER GRATIS TOEGANKELIJK VOOR PUBLIEK LAURIE BAILLIU

04 mei 2018

02u35 0 Heuvelland De vernieuwde Belvedèretoren op de Kemmelberg werd gisteren ingehuldigd en maakt deel uit van het project Horizon 2025. De toren is na grondige renovatie opnieuw gratis toegankelijk voor het publiek.

"De Belvedèretoren is een toeristische meerwaarde voor Heuvelland", zegt Etienne Cloet (N-VA), schepen voor Toerisme en Lokale Economie van Heuvelland. De vernieuwde Belvedèretoren maakt deel uit van het project Horizon 2025 van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. In de Westhoek staan drie projecten op de agenda, waaronder de uitkijktoren op de Kemmelberg. De vernieuwde Belvedèretoren werd gisteren voorgesteld.





"De toren is na grondige renovatie opnieuw gratis toegankelijk voor het publiek. Met zijn 159 meter is de Kemmelberg het hoogste punt in de provincie. Na het nemen van 89 trappen kan je genieten van het uitzicht vanop de vernieuwde toren", aldus schepen Cloet.





Met Horizon 2025 investeren de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer bijna 4,5 miljoen euro in de landschapsbeleving in de toeristische regio's. Er komt een netwerk van gratis toegankelijke observatiepunten. Dit zijn vooral uitkijktorens en belevingsplatformen die verspreid zijn over de hele provincie. Naast de nieuwe uitkijktorens zullen ook bestaande gebouwen die een subliem uitzicht hebben, zoals kerktorens of watertorens, gratis toegankelijk zijn.





Al 19 projecten werden geselecteerd binnen het programma Horizon 2025. Binnenkort beslist een jury van experten over de voorstellen van zes bijkomende projecten.





Bergdichter

"De uitkijktorens zijn verspreid over de provincie en hebben een meerwaarde voor de toeristische uitstraling van de vier regio's. De uitkijktorens zullen ook de beleving van de recreatieve routes en netwerken stimuleren en de aantrekkingskracht van steden en gemeenten vergroten", vertelt Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. "De Belvedèretoren is altijd een toeristische attractie geweest. We zijn dan ook heel blij dat mensen hier opnieuw van zullen kunnen genieten. Het zal zeker mensen naar de Kemmelberg trekken. Ik doe dan ook een warme oproep aan mensen om de tearoom en restaurant Belvedère, onder de toren, open te houden", zegt schepen Cloet.





Op de Belvedèretoren van de Kemmelberg is ook de nieuwe bergdichter voor Heuvelland voorgesteld. Geert De Kockere zal een jaar lang aan de slag gaan en zal ook te gast zijn tijdens evenementen. "Zijn gedichten en haiku's worden op diverse plaatsen getoond, onder andere in de Belvedèretoren. Beneden krijgen mensen duiding over de toren en de geschiedenis ervan."





Ook via www.toerismeheuvelland.be zijn de werken van Geert De Kockere te vinden.