Opgravingen Höhe 80 begonnen BIJ VOORONDERZOEK WERD BELANGRIJK DUITS BOLWERK ONTDEKT CHRISTOPHE MAERTENS

17 april 2018

02u39 0 Heuvelland Archeologen zijn gisteren aan de slag gegaan op de Site Höhe 80 project Whitesheet 2018. Op de plaats werd tijdens een vooronderzoek een belangrijk Duits verdedigingsbolwerk ontdekt. De werken zijn mogelijk dankzij een groots opgezette crowdfunding.

Simon Verdegem is de archeoloog die de site mee ontdekte en als bezieler van het project mag beschouwd worden. Het Duits bolwerk werd ontdekt op een heuvelrug waar een verkaveling moet komen nabij het centrum van Wijtschate. De onderzoekers vonden er resten van een molen en een hoeve die was verwerkt in een Duitse loopgravengordel. Ook wordt vermoed dat er in de grond nog stoffelijke resten van zo'n 30 soldaten zitten. Omdat de bouwheer de hoge kosten van de opgraving niet op zich kon nemen, zette de archeoloog een crowdfunding op poten. In totaal werd 178.891 euro opgehaald. Een groot deel van dat bedrag kwam van Amerikanen en Britten.





Gisteren begon dan het effectieve onderzoek en werd al een stukje van het terrein ontgraven. Er werden al meteen wat kleinere vondsten gedaan, zoals bestekken en Franse, Britse en Duitse kogels. Ook legden de archeologen een gebouw bloot dat bij de hoeve hoorde.





80 vrijwilligers

Als sponsoring konden mensen zich inschrijven om een of meerdere dagen te komen helpen op de site. "We verwelkomen zo'n 80 enthousiastelingen", aldus Simon Verdegem. "Er zijn Amerikanen en Canadezen die een week komen helpen, maar ook een Rus, een Zweed en mensen uit Tsjechië." De vrijwilligers krijgen voor ze beginnen graven wat tekst en uitleg. "Als ze iets vinden, moeten ze de vondst in een zak steken en ter plaatse laten liggen. Wij komen dan langs om alles te registeren. Menselijke resten moeten ze er niet uithalen, dat moet aan professionelen worden overgelaten."





Ontmijner

Ook een ontmijner was gisteren al van de partij. "In België is het niet verplicht, maar wij werken altijd met zo'n expert. We kunnen het ons niet permitteren om in een gevarenzone te werken." De ontmijner is actief bij een Oostenrijks-Duitse ngo, maar bood zich aan om in Wijtschate te komen helpen.





Bezoek

Geïnteresseerden kunnen ook aan een gidsbeurt deelnemen. Dat kan op 5, 19 en 23 mei en 9 en 17 juni. De deelnemers krijgen een filmpje te zien en kunnen de site een bezoek brengen, waarbij ze toegang krijgen tot een platform. In de gidsbeurt zit ook een bezoek aan de loopgravensite Bayernwald. Reserveren is verplicht en kan via toerisme@heuvelland.be. Op weekdagen kan je een bezoek brengen aan het platform met uitzicht op de site, maar dan wel zonder gids. De site is te bereiken via de Vierstraat.