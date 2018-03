Opgraving Hill 80 door internationaal team start op 16 april 30 maart 2018

02u42 0 Heuvelland Een internationaal team van archeologen en historici gaat op 16 april een goed bewaard Duits bolwerk opgraven nabij de dorpskern van Wijtschate.

"Hill 80 is een uiterst goed bewaard Duits loopgravensysteem uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen op een locatie die bedreigd wordt door de geplande aanleg van een nieuwe verkaveling. De opgraving zal de geheimen van dit stukje slagveld onthullen. Ook wordt verwacht dat er lichamen van Duitse en Engelse soldaten zullen teruggevonden worden", aldus Simon Verdegem, de projectleider-archeoloog van Dig Hill 80. "Deze site is van groot belang en dankzij de steun van mensen uit alle hoeken van de wereld, hebben we de mogelijkheid om er een zeer uitgebreid onderzoek uit te voeren." In totaal doneerden 2.627 mensen samen een bedrag van 178.891 euro.





Veel informatie

"Deze vesting is onaangeroerd gebleven. Het heeft jaren geduurd vooraleer de geallieerden hier door konden breken", verduidelijkt militair historicus professor Peter Doyle. "Zonder de verkregen steun hadden we dit nooit kunnen opgraven. Wij zijn ervan overtuigd dat de site een grote hoeveelheid aan informatie zal opleveren."





Het project Dig Hill 80 wordt gesteund door enkele bekende figuren zoals Vlaams televisiemaker Arnout Hauben, de Britse komiek en historicus Al Murray en Brits historicus en BBC-omroeper Dan Snow.





De resultaten zullen openbaar gepresenteerd worden tijdens evenementen in België en Londen. (CMW)