Opbrengst ‘De burgemeester zingt’ naar De Pelgrim Christophe Maertens

22 februari 2019

10u10 0 Heuvelland Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) heeft een cheque van 1.500 euro overhandigd aan De Pelgrim, een instelling in Wulvergem voor mensen met een beperking.

Het bedrag is de opbrengst van het evenement ‘De burgemeester zingt’, waar Lewyllie oude ‘stoute’ liedjes van onder het stof haalde. De cheque werd overhandigd aan het personeel en de begeleiders van het dagcentrum. Met het geld wil De Pelgrim parasols kopen, zodat de inwoners wat schaduw hebben als ze in de zomer in de tuin willen zitten.