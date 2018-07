Op de valreep mysterieuze trap ontdekt OPGRAVING KLOKT AF OP 3.000 VOORWERPEN EN 130 STOFFELIJKE RESTEN CHRISTOPHE MAERTENS

13 juli 2018

02u31 0 Heuvelland Meer dan 130 stoffelijke resten, ruim 3.000 voorwerpen, zes kelders én een mysterieuze trap. De vondsten op de site Höhe 80 in Wijtschate, waar een Duits WO I-bolwerk is blootgelegd, bleken meer dan de moeite waard. Vandaag eindigt het archeologisch project Whitesheet 2018.

Binnen enkele dagen zal er op de site Höhe 80 niet veel meer te zien zijn van de opgravingswerken die maanden in beslag namen. Vandaag is een kraan de putten aan het dichtmaken, een aannemer zal er daarna huizen bouwen. De kopers ervan zullen in ieder geval nu weten dat ze op een mooi stuk oorlogsgeschiedenis wonen. Op de heuvelrug lag een Duits verdedigingsbolwerk van loopgraven en de restanten van een molen. Omdat de bouwheer de kosten voor een archeologisch onderzoek niet kon betalen, zette archeoloog Simon Verdegem een crowdfunding op poten. Er werd met buitenlandse hulp aanvankelijk 178.891 euro opgehaald, maar de kosten stegen nog door de vele stoffelijke resten die er werden gevonden (zie kader). Het vergde meer werk om die allemaal te onderzoeken. Wie een bepaald bedrag betaalde, kon zelfs een handje komen toesteken.





Daarnaast schakelde Simon heel wat professionele archeologen in. "De vondsten overtreffen onze stoutste verwachtingen... en meer dan dat", blikt de archeoloog terug. "Die molen wisten we zitten en van de gebouwen daarrond hebben we veel funderingen teruggevonden. We hoopten een kelder te vinden, we vonden er uiteindelijk zes. Wat er niet zat, was een bunker. Daar hadden we op gehoopt, maar het bleek enkel een bodemplaat te zijn. Onder de molen en het molenaarshuis konden we wel twee tunnels deels blootleggen. Daarnaast vonden we alle loopgraven die op kaart stonden. Ik had wel wat meer houtbewaring verwacht, maar door het lage water is veel weggerot. Deze week konden we wel nog een houten trap in een van de tunnels blootleggen, maar we hebben nog geen idee waar die voor diende. Dat is vooralsnog een mysterie."





Pintje

Oostenrijker Gernot Peroutka is een van de mensen die bijna drie maanden op het terrein vertoefde. De ontmijner werkt voor de ngo Demira Austria. "Ik ben al op heel veel plaatsen geweest, zoals Pakistan, Afghanistan en Bosnië. Maar het is de eerste keer dat ik werk op een site rond WO I", vertelt Gernot. "Het was een prachtig project. We hebben heel veel verschillende zaken bovengehaald. Op deze plek voel je echt nog de geschiedenis. Ook het team zelf was fantastisch. Voor ik naar huis vertrek, zal ik met die gasten zeker nog een pint drinken (lacht)."





Virtuele voorstelling

Hoeveel spullen er uiteindelijk zijn gevonden, is nog onduidelijk. "We hebben al meer dan 3.000 voorwerpen in zakjes gestopt", vertelt Simon Verdegem. "Die moeten nu nog allemaal worden opgepoetst en geregistreerd." Wat er daarna met de stukken gebeurt, weet Simon niet. Wel blijkt de gemeente Heuvelland interesse te hebben. "Het is jammer dat er hier niets meer zal te zien zijn van de site, maar gelukkig konden we de voorwerpen registreren. Ik ben al heel blij dat we de vondsten virtueel kunnen bewaren. In samenwerking met een Amerikaanse universiteit wordt nu een virtuele voorstelling gemaakt", besluit Simon.