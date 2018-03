Op de e-scooter door Heuvelland ONDERNEMERSDUO PROMOOT ECOLOGISCH VERVOER CHRISTOPHE MAERTENS

23 maart 2018

02u47 0 Heuvelland Lode Provost en Stefaan Lapere verhuizen hun fietszaak van de B&B Eeuwenhout naar de oude pastorie. Ze willen nog meer inzetten op hun e-scooters. "Want Heuvelland is de perfecte plek voor een prachtig, ecologisch ritje."

Lode en Stefaan verhuren met hun bedrijf Eeuwenhout al langer gewone fietsen en elektrische fietsen. Ondertussen hebben ze al zo'n 150 e-bikes in hun zaak. "Op een bepaald moment maakten we kennis met de elektrische scooters en we vonden het een goed idee om ook die in ons gamma op te nemen", klinkt het. "We zijn begonnen met het verhuren van de scooters, maar het is ook de bedoeling dat we ze verkopen."





De scooters kunnen zowel individueel als in groep worden gehuurd. "We verhuren de scooters bijvoorbeeld voor een dagje teambuilding. We doen dan een uitgestippelde route aan. Maar we begeleiden ook groepen vrienden of families. Heuvelland is de uitgelezen plaats om een rit te doen. We voorzien wat haltes waar je kan genieten van een hapje en een drankje. Het is de bedoeling de klanten een mooie dag te geven en hen op hetzelfde moment even laten proeven van het e-vervoer."





Taboe

De twee ondernemers hebben al wat reclame kunnen maken op de nationale televisie. Taboe, het Eén-programma waarin Phillipe Geubels lacht met mensen waar je eigenlijk niet mee mag lachen, werd deels in de regio opgenomen. De e-scooters waren in een van de afleveringen te zien. "Natuurlijk was het heel leuk dat die mensen van Taboe ook bij ons zijn beland. Mooie promotie."





Momenteel bevindt de zaak van Lode en Stefaan zich nog aan de vakantiewoning Eeuwenhout aan de Koudekotstraat in Dranouter. Die B&B wordt eveneens uitgebaat door Lode Provost, maar dan samen met Caroline Plets. "Het is echter de bedoeling om alles wat met fietsen te maken heeft te verhuizen naar de oude pastorie van Dranouter. In de pastorie is er een koffie- en theehuis ondergebracht, wat het wel een mooie combinatie maakt. We hebben van die plaats een belevingscentrum gemaakt. De mensen komen binnen in de fietszaak, maar ze kunnen ook van een koffie genieten."





De verhuis betekent ook dat het vakantiehuis van Lode en Caroline kan uitbreiden. "Al onze activiteiten groeiden nogal snel, we moesten iets doen. De verhuis naar de pastorie is dan ook ideaal."





Meer info via de website www.eeuwenhout.info