Ook priester Igor De Bliquy neemt afscheid 22 augustus 2018

Pastoor Boni is niet de enige priester in onze regio die afscheid neemt. Ook collega-pastoor Igor De Bliquy (36) houdt zaterdag om 19 uur zijn laatste mis in de Sint-Pieterskerk in Loker. Priester Igor had tien parochies onder zijn hoede in Heuvelland, Reningelst en Mesen. Die zullen het voor-taan zonder vaste pastoor moeten stellen. Enkele priesters op rust zullen de diensten waarnemen. De priester kiest voor een proefjaar bij de minderbroeders-kapucijnen in Antwerpen. "Ik zal Heuvelland zeker missen, maar ik zal blij zijn om eens in een gemeenschap te kunnen leven en werken", zei de priester in een afscheidsinterview in deze krant. Igor de Bliquy werd tot priester gewijd op 27 augustus 2011 in Ieper. Sinds 1 januari 2015 is hij pastoor van de parochiefederatie Heuvelland. In april 2015 uitte de priester felle kritiek op de houding van de Kerk ten opzichte van seksueel misbruik. Verder was hij actief op sociale media. Hij plaatste ooit een leuk filmpje op YouTube om misdienaars te ronselen. (CMW)