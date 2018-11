Okra zet winnaars in de bloemetjes 27 november 2018

Okra heeft zopas de verschillende kampioenen gehuldigd. Bij de kaarters was Raphael Delestrez de beste bij de mannen en Alice Devos bij de vrouwen. De winnaar van de teerlingbak werd Germaine Bril, Astrid Dewachter was goed voor de rode lantaarn. De winnaars kregen van het bestuur een mand met streekprodukten. Achteraan zien we Jean-Pierre Janssens, Jeanne Rommens, Maria Heughebaert, Lena Quaghebeur, Lena Belprez en Frans Lemahieu.





(EFW)