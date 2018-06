Okra strikt Johan Museeuw voor fietstochtje 27 juni 2018

De seniorenvereniging OKRA afdeling Wijtschate zette gisteren een fietstocht op poten met niemand minder dan wielerlegende Johan Museeuw. "We vinden het heel fijn dat Johan Museeuw op onze uitnodiging is ingegaan", aldus Erik Dassonneville, die de trip hielp organiseren. "We doen een toertje van 27 kilometer. We starten in Wijtschate en fietsen langs onder andere Voormezele, Kemmel en Mesen." Aan de tocht namen 25 fietsers deel, die in het spoor van de wielerkampioen probeerden te blijven. Na de trip was er nog een aansluitende barbecue. (CMW)