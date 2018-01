OCMW verhuurt woning 02u44 0

Het OCMW van Heuvelland verhuurt vanaf mei 2018 een sociale gezinswoning en een seniorenstudio in Dranouter. Het pand kan eventueel als kangoeroewoning worden gebruikt. Het gaat om een landelijke rijwoning met drie slaapkamers en een tuin. De studio bestaat uit een slaapkamer en een tuin. Het gaat om een nieuwbouw uit 2017. Het pand is vrij vanaf mei. Geïntereseerden kunnen contact opnemen met het Sociaal Huis Heuvelland in Wijtshate, 057/450480 of via sociaalhuis@heuvelland.be (CMW)