OCMW-raadslid overleden 16 augustus 2018

02u25 0

Geert De Clerck, OCMW-raadslid in Heuvelland, is eerder deze week kort voor zijn 64ste verjaardag overleden. Geert was voor de partij Gemeentebelangen 12 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar OCMW-raadslid.





"Hij stond altijd klaar voor de medemens", klinkt het bij zijn partij. Geert was getrouwd met Martine Haes en woonde in Westouter. Hij is de vader van Joke, Nele en Lotte en opa van zes kleinkinderen. Er zal zaterdag 18 augustus om 10 uur afscheid worden genomen van Geert in de Sint-Eligiuskerk in Westouter.





Daarna volgt de crematie in Kortrijk en de begrafenis van de urne op het kerkhof in Westouter.