Nieuwkerkestraat in Mesen of in Wulvergem? Ambulance pas na half uur ter plaatse 20 januari 2018

02u45 0 Heuvelland Op de weg tussen Mesen en Wulvergem zijn gisterenochtend twee bestuurders lichtgewond geraakt bij een frontale botsing. Hulpverleners waren pas een half uur na het ongeval ter plaatse door verwarring rond de naam van de straat.

Een werkneemster van Clarebout Potatoes kwam iets voor 8 uur op weg naar haar werk in aanrijding met een Renault Clio van een Fransman. Dat gebeurde in een flauwe bocht. Wellicht week één bestuurder van het rijvak af. De klap was zo hevig dat de Audi A3 van L.C. (26) uit Nazareth rondtolde en in een weide terechtkwam. Als bij wonder liep ze slechts lichte verwondingen op. Ook tegenligger A.N. (23) uit het Franse Bailleul was enkel lichtgewond.





De ambulance en het MUG-team lieten wel een half uur op zich wachten. Oorzaak was verwarring tussen de Nieuwkerkestraat in Nieuwkerke en de Nieuwkerkestraat in Mesen. "Het is niet voor het eerst dat die twee straten verwarring veroorzaken", klinkt het bij een buurtbewoner. "Niet onlogisch, deze straat ligt aan de ene kant in Mesen en aan de andere kant in Wulvergem in Heuvelland. In Wulvergem heet de straat de Mesenstraat, maar velen weten dat niet. Gps-toestellen alleszins niet. En aan beide zijden zijn er onpare huisnummers. De postbode heeft het zelfs moeilijk."





Burgemeester Sandy Evrard van Mesen kent de situatie. "Inderdaad heel verwarrend. Het probleem is al langer gekend, maar het is administratief niet makkelijk om op te lossen. Ik zal de situatie zeker bespreken met de burgervader van Heuvelland." Ook burgemeester Marc Lewyllie van Heuvelland is bereid om te overleggen. (LSI)