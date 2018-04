Nieuwe weg weer opgebroken: beton ligt hoger dan dorpels 25 april 2018

02u30 0 Heuvelland In de Wijtschatestraat waren de wegenwerken bijna klaar, maar gisteren moesten de arbeiders een deel van het het pasgelegde wegdek weer opbreken.

Op sommige plaatsen lag de weg hoger dan de dorpels van de huizen. "Aan het einde van de werken doken er problemen op", aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Het was raadslid Dirk Baekelandt die samen met de betrokken bewoners aan de alarmbel trok. Het probleem was dat het wegdek bij bepaalde huizen hoger kwam te liggen dan de dorpels, waardoor de bewoners vrezen voor wateroverlast bij hevige regenval." Burgemeester Marc Lewylie en schepen Hilde Stragier gingen samen met de bewoners, het studiebureau en de aannemer op zoek naar een oplossing. "Als gemeentebestuur willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor toegankelijke voetpaden. Deze ochtend hebben we dan beslist om een stuk van de pas aangelegde weg opnieuw aan te leggen. Deze aanpassing zal snel gebeuren. Als alles volgens plan verloopt, wordt de weg tegen vrijdag opnieuw in beton gegoten. De doorgang voor auto's blijft tijdens de werken mogelijk over één rijvak." (CMW)