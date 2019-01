Nieuwe schepen steekt handen uit de mouwen bij wegenwerken Christophe Maertens

11 januari 2019

19u02 0 Heuvelland Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen) neemt zijn taak als schepen voor Openbare Werken in Heuvelland letterlijk. De man voelt zich niet te beroerd om bij de werken in Wijtschate steentjes te gaan leggen op plaatsen waar inwoners problemen ondervinden om uit hun woning te komen. Ondertussen zijn de grote rioleringswerken al een groot stuk gevorderd.

In Wijtschate zijn al een tijdje grote riolerings- en wegenwerken bezig. De bedoeling is het rioleringsstelsel te scheiden, de verkeersveiligheid te verhogen en op enkele plaatsen de omgeving her in te richten. De werken gebeuren in de Ieperstraat, Hospicestraat, Markt, Vierstraat en Staanijzerstraat. Normaal duurt alles nog tot mei volgend jaar. Afgelopen maandag werden de werken in de Ieperstraat hervat, maar gisteren was het er opvallend rustig. Wellicht zit het slechte weer daar voor iets tussen. In café De Dreve zijn enkele klanten en de uitbater wat gelaten over de situatie. “Door die werkzaamheden zijn er minder klanten”, zegt cafébaas Chris Malfait. “Maar voor mij heeft dat zoveel belang niet meer, want ik hou er volgende maand mee op. Voor alle duidelijkheid, de werken zijn niet de reden waarom ik stop.”

Willy Winne zegt tevreden te zijn met het nieuwe wegdek in zijn straat. “Ik woon in de Wijtschatestraat en daar is alles al gedaan”, zegt de man. “Het is een hele verbetering, want vroeger zaten er veel meer putten in de straat. Zo’n werken brengen uiteraard hinder met zich mee, maar ik kan eigenlijk niet klagen. Ik kon mijn wagen wat verder parkeren en had dus niet veel last. Natuurlijk zijn er inwoners die meer problemen hebben gekend, maar dat is ook logisch.” In de Wijtschatestraat werd afgelopen zomer wel een deel van de pasgelegde weg weer opengebroken. De reden daarvoor was dat het wegdek hoger kwam te liggen dan de dorpels, waardoor de bewoners vreesden dat er water in hun woningen zou binnenkomen.

“We krijgen veel info over de werken via Facebook en dan vooral van Dirk Baekelandt.” Baekelandt is sinds 1 januari schepen van Openbare Werken in de gemeente, maar was daarvoor als raadslid al heel intensief bezig met de werken. “Toen het wegdek weg was en we bijna in een put moesten springen om uit ons huis te geraken, heeft Dirk eigenhandig kiezelsteentjes komen ophogen op onze stoep. Daardoor konden we op een veilige manier ons huis buiten.”

Nieuwbakken schepen Dirk Baekelandt is beroepshalve aannemer. “Ik weet dus wel iets van dergelijke zaken”, klinkt het. “Ik ben hier en daar wat steentjes gaan brengen. Dat neemt het ongemak wat weg voor de mensen. De bewoners kunnen inderdaad wel wat hinder ondervinden van dergelijke werken, maar we doen er alles aan om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Er zijn altijd wel omstandigheden die niet lopen zoals gepland. Momenteel zitten we ongeveer op schema.”

Deze week startten de werken in de Vierstraat, vanaf de sprothal Croonaert tot het Sint-Medardusplein. Die fase duurt ongeveer tot 19 juni, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken blijft de sporthal toegankelijk vanuit richting Kemmelstraat. De omleidingen om de sportzaal of andere locaties te bereiken via Wijtschate zijn: Wijtschatestraat-Kemmelstraat-Vierstraat (en omgekeerd om terug in Wijtschate te geraken)-Wijtschatestraat - éénrichtingsverkeer Kroonaertstraat-Vierstraat. Terugrijden naar Wijtschate gebeurt via Vierstraat-Mandestraat-Oosthoekstraat-Wijtschatestraat. Van Wijtschate naar Ieper kan men nog altijd via de Hospicestraat-Ieperstraat .